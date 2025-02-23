Mandiyú se presenta en San Miguel

La segunda fecha del Torneo Provincial de Clubes 2025 se completará este domingo con la disputa de 11 partidos y la presentación de dos equipos capitalinos.

Mandiyú se presentará en San Miguel y Scachispas lo hará en Santa Lucía. Además, habrá partidos en Curuzú Cuatiá, Esquina, Bella Vista, La Cruz, Goya, Santo Tomé, Sauce y Monte Caseros.

Después de la goleada que le propinó como local (5-0) a Canale de Bella Vista, Mandiyú visitará a Sol de América de San Miguel.

El encuentro comenzará a las 17, será arbitrado por José Romero, se jugará en la cancha municipal de San Miguel y corresponde a la segunda fecha de la zona 13.

La goleada del fin de semana, lógicamente, dejó muy conforme a Fabián Ponce que no haría cambios en la formación titular de Mandiyú.

Los 11 iniciales serían Axel Corradini; Elías González, José Sánchez, Juan Solís y Facundo Lallana; Juan Romero, Ticiano Martínez, Gonzalo González y Hernán Valenzuela; Mariano Giménez y Guillermo Barreto.

La delegación capitalina, que este mismo domingo viajará hasta San Miguel, se completa con Nicolás Barrios, Hernán Coronel, Ignacio Villán, Facundo Sosa, Gustavo Ojeda, Damián Rivas, Emanuel Soler y Alberto Bazán.

Por su parte, Canale tendrá jornada libre.

En Santa Lucía

Sacachispas buscará la recuperación cuando se presente en San Lucía para enfrentar a Sportivo de esa ciudad. El encuentro dará inicio a las 18, tendrá a Brahim Ferreira Gómez como árbitro y corresponde al grupo 1.

El tricolor perdió en su presentación frente a Ferroviario de Saladas 2 a 0. El partido se jugó en la capital provincial y por ese motivo, el equipo que conduce Juan Céspedes necesita los tres puntos para no quedar relegado en la lucha por la clasificación.

En la oportunidad, quedará libre Ferroviario.

Debutantes

Durante la jornada de domingo, además de Sol de América y Sportivo Santa Lucía, también se producirá el debut de los siguientes equipos: Sartuntún de Santo Tomá (zona 2), San Francisco de La Cruz (zona 3), Juventud Unida de Gobernador Virasoro (zona 4), Barracas de Curuzú Cuatiá (zona 5), Porá Purajhey de Sauce), Berón de Astrada de Esquina (zona 7), Barrio Norte de Bella Vista (zona 9), San Lorenzo de Monte Caseros (zona 11) y Benjamín Matienzo de Goya (zona 12).

Programación

El programa de partidos para este domingo, cuando se completará la segunda fecha es la siguiente:

17.00 Cancha de Victoria (Curuzú Cuatiá): Barracas (C. Cuatiá) vs. Comunicaciones (P. de los Libres).

17.00 Cancha Polideportivo Municipal San Miguel: Sol de América vs. Mandiyú.

17.00 Cancha Berón de Astrada (Esquina): Berón de Astrada vs. Victoria (C. Cuatiá).

17.00 Cancha Barrio Norte (Bella Vista): Barrio Norte vs. San Martín (Esquina).

18.00 Cacha Sportivo Santa Lucía: Sportivo Santa Lucía vs. Sacachispas.

18.00 Cancha Sargento Cabral (La Cruz): San Francisco vs. Luz y Fuerza (Virasoro).

18.00 Cancha José E. Pezzelato (Goya): Benjamín Matienzo vs. Deportivo Concepción.

19.00 Cancha 27 de Agosto (Santo Tomé): Sartuntún vs. El Decano (Ituzaingó).

19.00 Cancha Vuelta del Ombú (Virasoro): Juventud Unida (G. Virasoro) vs. Berón de Astrada (Santo Tomé).

20.00 Cancha Juventud Unida (Sauce): Porá Purajhey vs. Parque Independencia (Monte Caseros).

20.30 Cancha San Lorenzo (M. Caseros): San Lorenzo vs. Defensores (San Roque).