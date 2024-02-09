Las noticias más importantes de este 9 de marzo

Corrientes busca su nuevo ícono: se podrá participar por un millonario premio
La Luna, está de nuevo en la mira
Homenaje Juan Aguirre Lanari
La apertura económica es sinónimo de crecimiento
El último refugio
Bahía Blanca: hay al menos 10 muertos y el Gobierno anunció que enviará ayuda económica
Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte de Corrientes
Corrientes marchó con reclamos por el #8M
Incendio en Jardín Botánico: pérdida de decenas de especies y más de una hectárea quemada
La historia de Ana Belén Muniozguren, una bombera que desafía el fuego en Corrientes