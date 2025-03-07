Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte de Corrientes

Tras días calurosos en Corrientes, los pronósticos anticipan la llegada de un frente frío que podría traer un poco de alivio a partir del domingo. Sin embargo, antes de que esto ocurra, se podrían desarrollar tormentas en el transcurso de este sábado y la alerta amarilla señala que podrían ocurrir con mayor intensidad.

La advertencia rige en gran parte de la provincia durante la tarde del sábado, como Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

La doctora en recursos naturales y observadora meteorológica, Carolina Fernández López, señaló a El Litoral: “Llegarán lluvias pero no con tanta intensidad. Para el centro/sur el alerta es amarillo para tormentas”.

Según el SMN, el nivel amarillo, señala que podrian desarrollarse “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, recordaron a la población.

