Bahía Blanca: hay al menos 10 muertos y el Gobierno anunció que enviará ayuda económica

El gobernador Axel Kicillof y la ministra Patricia Bullrich se encuentran en el lugar supervisando los operativos de rescate tras el temporal que se desató en Bahía Blanca, donde el numero de muertos ascendió a 10.

En este marco, todavía continúan las condiciones no favorables ya que, hay alerta amarilla por "vientos intensos" para la tarde de este sábado en Bahía Blanca.

El ministro de Economía, Luis Caputo, autorizó un desembolso de $10.000 millones para reparar Bahía Blanca tras el temporal.

Cayeron más de 300 mm de agua en seis horas en Bahía Blanca y debieron cerrar el aeropuerto, evacuaron el hospital Penna y suspendieron las clases.

Ante los hechos, Javier Milei suspendió su viaje a Mendoza para poder sobrevolar la zona afectada en la mañana de este sábado.