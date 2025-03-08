Homenaje Juan Aguirre Lanari

Por Ricardo G Leconte

Especial para El Litoral

Corrientes se pone de pie para homenajear a un correntino ilustre, instalando su busto, bien elegido este lugar llamado Islas Malvinas.. Buen lugar para ubicar el busto de Juan Aguirre Lanari, quién logró el mayor triunfo diplomático en muchas décadas: la reivindicación del derecho argentino para seguir luchando por medios pacíficos sobre las Islas Malvinas que son nuestras.

El Dr. Juan R. Aguirre Lanari nación en Corrientes el 20 de agosto de 1920 y falleció el 12 de diciembre de 2017, a los 97 años. Cursó los estudios primarios en la Escuela Belgrano, los secundarios en el Colegio Nacional General San Martín donde fue abanderado. Ingresó luego a la Facultad de Derecho de Buenos Aires donde se destacó como uno de los acreedores a los más altos premios por su capacidad. Al mismo tiempo mostró su capacidad política pues fue elegido Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho en 1944, donde militaban jóvenes de los partidos políticos democráticos, que luego ocuparían lugares de primer nivel en el escenario político nacional y en cuadros académicos de jerarquía.

Recibido de abogado en 1945 volvió a Corrientes donde ejerció la profesión acompañando a su padre el Dr. Juan AguirreContte.

En 1950 se trasladó a Buenos Aires a trabajar en un prestigioso Estudio Jurídico. En 1955, luego de la Revolución Libertadora fue designado Director General de Provincias del Ministerio del Interior y a fines de 1956 Ministro de Gobierno en la Provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo ingresó por concurso como Profesor Adjunto en las Cátedra de derecho constitucional, cuyo titular era el prestigioso jurista Segundo V. Linares Quintana. Recibió el Premio Konex 1998, fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, entre otras altas distinciones.

En el campo político militó desde muy joven en las filas del Partido Liberal de Corrientes. Integró sus cuadros directivos. En 1960 fue electo convencional constituyente para la reforma de la Constitución de la Provincia, en la que cumplió decisiva labor. En 1963 fue electo Senador Nacional- y nuevamente en 1987. Ocupó la banca hasta 1998.

Pero lo que hoy honramos como fundamento es destacar su figura moral, hecha de austeridad, respeto, vocación de servicio, incansable defensa de la libertad de las instituciones. Fiel amigo, con un sentido exacto del valor de la familia en la sociedad. No apetecía, servía, no acumulaba bienes, atesoraba valores.

En la etapa final del Proceso de Organización Nacional, los jefes que impulsaban una salida electoral sin proscripciones, convocaron a políticos a colaborar en esa tarea, sino no lo lograrían. Después del final de la Guerra de Malvinas los Jefes Militares destituyeron de la Presidencia al Gral. Leopoldo F. Galtieri y lo propusieron para ejercer la Presidencia de la República al Gral. Reynaldo Bignone, quién dijo que sólo aceptaría el cargo sin tenía el apoyo de las fuerzas políticas actuantes, con el compromiso de llamar a elecciones sin proscripción alguna y entrega el poder antes del 30 de marzo de 1984. Todos los partidos políticos le dieron su apoyo.

El General Bignone asumió la presidencia y designo como canciller al Dr. Juan R. Aguirre LanariI y Ministro de Acción Social al sr Adolfo Navajas Artaza, ambos correntinos de prestigio.

Terminada la guerra en Malvinas, el gobierno ingles encabezado por Margaret Thacther sostuvo que con su victoria en la guerra terminaba todo derecho argentino a reclamar su soberanía en las islas Malvinas. Además, reiteraba el concepto que la opinión de los habitantes de la isla era decisiva.

Ante esta actitud el canciller Aguirre Lanari y el embajador argentino en Naciones Unidas Carlos Muñiz, respondieron con una actitud histórica reivindicando los derechos argentinos para luchas por medios pacíficos por su soberanía sobre las Islas y rechazaba la pretensión del derecho de ser los habitantes de la Isla ser los decisores. La trascendente posición de nuestro Canciller es poco conocida. en su justa dimensión. El 2 de abril del 2022 el ex vice canciller de Carlos Menem, el señor Andrés Cisneros y Miguel Picheto, ex candidato a vicepresidente acompañando a Mauricio Macri, publicaron en el Diario La Nación un artículo esclarecedor. Entre otros párrafos destacados decían: “Hoy recordemos también un enorme logro diplomático, ocurrido cinco meses después de nuestra rendición que impidió que el Reino Unido consiguiera que se declarara el fin de la controversia de soberanía y la consagración definitiva de la autodeterminación en las islas. Maniobra de gran lucidez protagonizada no tanto por un gobierno argentino literalmente fuera de combate, si no por el cuerpo de diplomáticos profesionales conducidos por un destacado canciller proveniente de la política, Juan Ramón Aguirre Lanari, y un gran diplomático profesional como Carlos Muñiz” y agregaban “militarmente derrotados, podíamos demostrar que políticamente seguíamos fuertes y dispuestos a la lucha por el derecho”. Con mi hijo Caito hicimos reproducir esta trascendente declaración, e hicimos reproducciones gráficas y las distribuimos a través del Círculo de excombatientes de Corrientes.

Como resultado de esa formidable acción de Aguirre Lanari y Muñiz en la Asamblea de Naciones Unidas del 4 de noviembre de 1982, consiguieron la aprobación de la Resolución 37/9 que estableció que el derecho argentino a seguir reclamando su soberanía sobre las islas Malvinas seguían vigentes por medios pacíficos y que no debía tenerse en cuenta la opinión de los actuales ocupantes de las islas. La posición argentina logro una enorme mayoría de 90 votos de los países contra solo 12 que respaldaron el planteo de Gran Bretaña.

Conviene destacar que entre los que aprobaron estaban los Estados Unidos de Reegan, la Unión Soviética, China, Cuba, todos los países sudamericanos entre otros.

Esta decisión categórica dejo abierto nuestro derecho a seguir luchando por medios pacíficos para recuperar la plena soberanía argentina sobre las islas.

Sin duda ha sido el triunfo diplomático más trascendente para la argentina en muchas décadas y es bueno destacarlo.

En junio de 1982 el poeta correntino David Martínez escribió:

No cayeron los que están caídos, …

No, no cayeron de cara a las colinas

O al helor de las aguas.

Sucesivos.

Los veo en las miradas de las madres:

Lagrimas fijas casi como de Dios.

No cayeron los que están caídos,

Se fueron a alumbrar nuestro mañana.

La extraordinaria labor que encabezó nuestro comprovinciano Juan Aguirre Lanari prolonga el luminoso mañana que debemos recorrer todos para recuperar nuestras Islas Malvinas.

Es justo recordarlos, ratificar el compromiso de todos, y rendir el homenaje de este busto que ha consolidado nuestra esperanza.

Es justicia.