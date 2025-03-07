Corrientes busca su nuevo ícono: se podrá participar por un millonario premio

La ciudad de Corrientes se prepara para sumar un nuevo símbolo a su paisaje urbano. La Municipalidad lanzó el concurso “Bienvenidos a Corrientes II”, una propuesta abierta a los correntinos para diseñar un emblema escultórico que será emplazado en la intersección de la avenida 3 de Abril y la Costanera. Los premios serán de $3.000.000, el segundo $1.500.000 y el tercero $900.000.

Las ideas presentadas deberán inspirarse en la cultura guaraní, las leyendas y mitologías locales, así como en la historia fundacional de Corrientes. El nuevo monumento será emplazado en la intersección de la avenida 3 de Abril y la Costanera, un sitio cercano a la Punta Arazaty, donde desembarcó Juan Torres de Vera y Aragón para fundar la ciudad.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad y la inscripción es libre y gratuita. Los interesados pueden registrarse hasta el 14 de marzo a través del sitio web oficial: o por correo electrónico a [email protected].

El proceso de selección incluirá una votación pública en redes sociales, que comenzará el 16 de marzo, permitiendo que los ciudadanos elijan su propuesta favorita. Esta opinión será considerada por el jurado, compuesto por destacadas personalidades del arte, la cultura y funcionarios locales y provinciales.

El secretario de Coordinación de Gobierno municipal, Hugo Calvano, destacó: “Buscamos fomentar la participación ciudadana y que los vecinos puedan dejar su huella en la ciudad. No hace falta ser artista para sumarse, sino tener una idea que refleje nuestra identidad correntina y nuestras raíces”.

“El incentivo económico es importante, pero lo que más valoramos es el orgullo de saber que tu idea puede convertirse en un monumento que perdure en el tiempo”, señaló Calvano.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Corrientes invita a sus ciudadanos a ser protagonistas en la construcción de un legado cultural que perdurará por generaciones.

