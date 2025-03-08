La Luna, está de nuevo en la mira

n Sin duda todas las misiones espaciales previas a la llegada del hombre a la Luna, quedaron en el olvido, al igual que las distintas misiones Apolo, luego de las cuales se decidió abruptamente dar por terminadas las distintas misiones espaciales a nuestro satélite. ¿Qué pasó en la Luna? Realmente no se dio una explicación convincente, dando lugar a que se teorizara sobre que en la superficie selenita se habría producido un encuentro con seres alienígenas, quienes de forma compulsiva habrían "sugerido” que el ser humano no vuelva a pisar la superficie lunar.

La nueva iniciativa pretende que el hombre establezca una base lunar en forma permanente con astronautas que se adapten y queden a vivir allí en forma permanente. Lo que alguna vez se vio en películas o series de ciencia ficción, puede convertirse en realidad. La Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos (NASA) va por su misión más ambiciosa de las últimas décadas. Se trata del “Proyecto Olimpo” el cual pretende construir casas en la Luna, para que sean habitadas por seres humanos, mediante una impresora 3D y hormigón propio de nuestro satélite. Al mismo tiempo el citado organismo planea hacer base allí para lanzar una misión rumbo a Marte. Según los científicos que compartieron los avances del citado proyecto, tienen planeado que todo esté terminado para 2040.

Detalles del plan

Para poder llegar a concretar las mencionadas tareas en nuestro satélite natural, la agencia norteamericana informó oficialmente que en principio enviará una impresora 3D. Una vez instalada y puesta en funcionamiento, también se utilizará hormigón derivado de rocas del suelo lunar, minerales y polvo de la superficie para armar capa por capa los hábitats humanos. Además el plan para colonizar la Luna está siendo efectuado gracias a los avances tecnológicos y la colaboración de entidades, universidades, empresas privadas y otros que están haciendo posible que el proyecto avance. Los expertos informaron que será fundamental utilizar los recursos de la superficie selenita ya que uno de los retos de construir en el espacio es que solo se pueden hacer viajes con pesos livianos, por lo tanto hay que evitar transportar materiales pesados desde la Tierra. Por su parte el Centro Espacial Marshall de Vuelos espaciales de la NASA, propuso emplear la superficie lunar como material de construcción. Gracias a esta propuesta, estaría solucionado el tema del traslado de otros objetos o materiales convencionales desde nuestro planeta. Sucede que los científicos tienen la creencia que, al igual que las casas de la Tierra, pueden imprimirse en 3D a partir del suelo, los hogares a emplazarse podrán imprimirse usando los materiales del suelo de nuestro satélite. Así las cosas es por este motivo que la NASA tiene en mente utilizar el polvo, las rocas y los fragmentos minerales de la superficie lunar, para crear una sustancia similar a lo que es el hormigón.

De lograrse esta composición será el principal material de construcción de viviendas y diversas edificaciones. Cabe señalar que esta innovación busca reducir la vulnerabilidad al polvo lunar afilado y tóxico de la superficie del satélite. Por otra parte las cuestiones de la física serán un factor fundamental e importante en esta tarea. En el proyecto está previsto que la NASA primero realice pruebas para determinar la funcionalidad de la impresora 3D con la finalidad de evaluar su rendimiento no solamente en condiciones de vacío, sino además con los niveles de radiación en el espacio. De resultar todo como se espera, el próximo paso será fabricar una plataforma de aterrizaje lunar antes de que estas impresoras puedan desplegarse en la Luna. En tanto, los expertos sostienen que todo podría ser inaugurado alrededor de 2040 o quizás antes, de acuerdo a como vaya la construcción, que no será sencilla. Es decir que dentro de 15 años todo podría estar en marcha, cuando quizás nuevas tecnologías puedan colaborar con la histórica misión. Por su parte un grupo de investigadores de la agencia espacial norteamericana cree que no habrá inconvenientes en cumplir con los plazos estipulados para alcanzar los objetivos previstos, También, en paralelo, la agencia trabaja en prototipos de mobiliario espacial y diseño de interiores, en colaboración con universidades y empresas privadas.

Los expertos de la NASA determinaron que este proyecto pretende alcanzar una presencia humana sostenible en la Luna y más tarde, se intentará desde allí lanzar una ambiciosa misión rumbo al planeta Marte. La base lunar estará lista en 15 años, que es el tiempo que le llevará a la NASA terminar este ambicioso proyecto. Las expectativas son altas y los expertos confían firmemente que con los avances tecnológicos se podrá concretar la misión. Desde que surgió la novedad muchas personas se preguntan ¿cuánto costará una casa en la Luna? Pero la realidad es que el valor de mercado de una casa en la Luna es incierto, sobre todo por los constantes cambios del dólar y otras monedas fuertes del mundo. La superficie lunar está siendo investigada con el fin de determinar si alberga recursos sin explotar que podrían llegar a ser muy valiosos en el futuro. La comunidad internacional se está alineando para lograr una exploración pacífica y corporativa mediante acuerdos. Entre otras cuestiones , mientras se cumplan las tareas programadas, se prepara la misión Artemis que enviará astronautas a la órbita lunar. En este año o el 2026 la Misión Artemis ejecutará un alunizaje en el Polo Sur de la Luna, con el apoyo de la Starship de Space X, marcando un hito significativo en la exploración lunar. Será toda una experiencia inédita para los astronautas vivir mucho tiempo en la superficie lunar. Tampoco se descarta que según las circunstancias puedan vivir alternativamente bajo la misma. En fin, el tiempo lo dirá, no estamos muy lejos de que todo esto se cumpla.