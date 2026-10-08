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Corrientes

Las noticias más importantes del 8 de octubre

Por El Litoral

Jueves, 08 de octubre de 2026 a las 07:05

Alerta por tormentas en Corrientes: hasta cuándo seguirá la lluvia

Fue a recuperar su moto y lo mataron en Corrientes: hay tres detenidos

Tras la declaración de Caillava hablarán su hijo y un baqueano en el juicio por Loan

Juicio por Loan: Victoria Caillava habló de la hipótesis del narcotráfico y apuntó al comisario Walter Maciel

Paso de los Libres: el río superó el nivel de evacuación y 25 personas dejaron sus hogares

Por la crecida del río, cerraron el paso internacional entre Monte Caseros y Uruguay

Reabrieron la investigación por la venta de una adolescente a un comerciante de Corrientes

Corrientes: murió un alumno de 15 años al ser embestido por un vehículo

Hace 8 años un estudio de la Unne que advirtió sobre la vulnerabilidad de las defensas del puente Chaco-Corrientes

 

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