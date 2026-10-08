Las noticias más importantes del 8 de octubre

Alerta por tormentas en Corrientes: hasta cuándo seguirá la lluvia
Fue a recuperar su moto y lo mataron en Corrientes: hay tres detenidos
Tras la declaración de Caillava hablarán su hijo y un baqueano en el juicio por Loan
Juicio por Loan: Victoria Caillava habló de la hipótesis del narcotráfico y apuntó al comisario Walter Maciel
Paso de los Libres: el río superó el nivel de evacuación y 25 personas dejaron sus hogares
Por la crecida del río, cerraron el paso internacional entre Monte Caseros y Uruguay
Reabrieron la investigación por la venta de una adolescente a un comerciante de Corrientes
Corrientes: murió un alumno de 15 años al ser embestido por un vehículo
Hace 8 años un estudio de la Unne que advirtió sobre la vulnerabilidad de las defensas del puente Chaco-Corrientes