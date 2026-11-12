Las noticias más importantes del 12 de noviembre

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León XIV en Argentina: “Desde ahora, este país tiene dos Papas"
Operario cayó desde una altura de 10 metros y está muy grave en Corrientes
Las esquinas de Corrientes en las que instalaron cámaras en semáforos
Así avanzan las obras en la Autovía del Mercosur en Corrientes
Más de seis millones de personas se movilizaron para ver al Papa en Argentina
Una pista de 350 metros y capacidad para 7.000: así será el nuevo sambódromo de Santo Tomé