Las noticias más importantes del 13 de noviembre

Juan Pablo Valdés anunció un aumento salarial del 10% para estatales de Corrientes
Diego Santilli destacó la inversión tecnológica de Corrientes ante la emergencia hídrica
Altura del Paraná: cuánto podría bajar el río en Corrientes hasta fin de noviembre
Revelaron indicios de que el caso Loan tuvo como desenlace un accidente fatal
El Senado de Corrientes dio media sanción la emergencia climática e hídrica por 180 días
La inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló 33,1% en doce meses
Lionel Scaloni seguirá hasta 2030 en la Selección argentina
Recuperaron 10 vacunos desaparecidos hacía dos semanas en Corrientes
Una ciudad correntina recuperó tres piedras que guardan casi 400 años de historia