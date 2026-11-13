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Las noticias más importantes del 13 de noviembre

Por El Litoral

Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 07:10

Juan Pablo Valdés anunció un aumento salarial del 10% para estatales de Corrientes

Diego Santilli destacó la inversión tecnológica de Corrientes ante la emergencia hídrica

Altura del Paraná: cuánto podría bajar el río en Corrientes hasta fin de noviembre

Revelaron indicios de que el caso Loan tuvo como desenlace un accidente fatal

El Senado de Corrientes dio media sanción la emergencia climática e hídrica por 180 días

La inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló 33,1% en doce meses

Lionel Scaloni seguirá hasta 2030 en la Selección argentina

Recuperaron 10 vacunos desaparecidos hacía dos semanas en Corrientes

Una ciudad correntina recuperó tres piedras que guardan casi 400 años de historia

 

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