Las noticias más importantes del 14 de noviembre del 2026

Caso Bartlett: dos policías podrían ir a prisión de ser imputados por falso testimonio
Otra noche estelar de la “Batalla del Puente” en el Club Córdoba
Una ciudad correntina se quedó sin playas habilitadas por la crecida del río Uruguay
Decomisaron más de 200 kilos de carne no apta para consumo humano en Corrientes
Tras el intenso calor, rige doble alerta por tormentas en Corrientes
Corrientes: fabrican pasafaunas aéreos para proteger a los monos carayá en la ciudad
Juan Pablo Valdés inauguró obras deportivas, una planta de faena y enripiado en Colonia Liebig
Expareja de un capo narco fue atrapada con 15 kilos de cocaína en Corrientes