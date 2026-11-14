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Las noticias más importantes del 14 de noviembre del 2026

Por El Litoral

Sabado, 14 de noviembre de 2026 a las 07:07

Caso Bartlett: dos policías podrían ir a prisión de ser imputados por falso testimonio

Otra noche estelar de la “Batalla del Puente” en el Club Córdoba

Una ciudad correntina se quedó sin playas habilitadas por la crecida del río Uruguay

Decomisaron más de 200 kilos de carne no apta para consumo humano en Corrientes

Tras el intenso calor, rige doble alerta por tormentas en Corrientes

Corrientes: fabrican pasafaunas aéreos para proteger a los monos carayá en la ciudad

Juan Pablo Valdés inauguró obras deportivas, una planta de faena y enripiado en Colonia Liebig

Expareja de un capo narco fue atrapada con 15 kilos de cocaína en Corrientes

















 

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