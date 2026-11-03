Las noticias más importantes del 3 de noviembre

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“El Santo Padre va a ser recibido por el presidente”, confirmó el canciller Pablo Quirno sobre la visita de León XIV
Itaipú volvió a abrir el segundo vertedero de la represa