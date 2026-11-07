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Corrientes

Las noticias más importantes del 7 de noviembre del 2026

Por El Litoral

Sabado, 07 de noviembre de 2026 a las 07:03

Caso Nanci Godoy: en un rastrillaje hallaron evidencia e investigan si fue el lugar del crimen

Inauguraron el anexo del Instituto de Cardiología con laboratorio y turnos por WhatsApp

Prefectura secuestró más de 37 kilos de marihuana valuados en $143 millones en Corrientes

Corrientes se destaca en pesas, atletismo y deporte adaptado

Boca Unidos fue a la Justicia para identificar a quienes arrojaron la bomba de estruendo

Secuestraron en Corrientes un camión con 21 toneladas de madera ilegal

Cómo funcionarán los servicios municipales en Corrientes durante el feriado por la visita del Papa León XIV















 

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