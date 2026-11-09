Las noticias más importantes del 9 de noviembre del 2026

Corrientes: murió un hombre tras recibir una puñalada en una pelea con su hijo
Papa León XIV en Argentina: "La economía debe estar al servicio de la persona"
Un hombre murió tras el choque de un camión y un automóvil en una ruta de Corrientes
El papa León XIV llegó a Buenos Aires para iniciar su histórica visita a la Argentina
Murió Dani Reyes, histórico canillita de un puesto de diarios de Corrientes
Secuestraron cocaína, marihuana y armas tras un allanamiento en Corrientes
El Municipio impulsa la economía circular con una nueva edición del Mercado de Pulgas