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Corrientes

Las noticias más importantes del 19 de marzo

Por El Litoral

Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 07:14

La Fiscalía de Estado recuperó un nuevo terreno usurpado en Corrientes

Caso Rosé: condenaron a cuatro policías a diez años de prisión

Corrientes y Chaco se unieron en el 47º Vía Crucis Interprovincial: cómo será el recorrido

Reestructuración en la Policía de Corrientes: retiraron a cuatro comisarios generales

Corrientes: empresa de fibra óptica pidió disculpas tras arrojar residuos en el ex Aeroclub

Tarifa eléctrica diferencial para zonas cálidas: en qué consiste el proyecto

Concretaron el Goya el primer allanamiento por narcomenudeo bajo la nueva ley

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