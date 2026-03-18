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Energía y equidad

Tarifa eléctrica diferencial para zonas cálidas: en qué consiste el proyecto

El diputado nacional Diógenes González presentó una iniciativa para reducir los costos en el norte argentino y en las regiones con altas temperaturas.

Por El Litoral

Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 10:09

El diputado nacional Diógenes González, de la alianza Vamos Corrientes, presentó junto a su par Guillermo Agüero, de la UCR por Chaco, un proyecto de tarifa eléctrica diferencial para zonas cálidas del país. La iniciativa apunta a establecer un subsidio focalizado para usuarios residenciales vulnerables en regiones con altas temperaturas o condiciones ambientales particulares.

¿En qué consiste el proyecto?

González explicó que en estas áreas, especialmente en el norte argentino, la demanda de energía es mucho mayor debido al clima y a la falta de acceso al gas natural por redes. Esto genera “una dependencia casi total de la electricidad para refrigeración, cocción, agua caliente y climatización”, lo que aumenta los costos en los hogares.

El proyecto contempla una bonificación del 50% sobre el precio estacional de la energía para consumos básicos, con una reducción adicional de hasta el 25%. Además, establece consumos base diferenciales según la región y la época del año.

Para acceder al subsidio, los usuarios deberán estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), garantizando transparencia y focalización.

Equidad federal

González sostuvo que la iniciativa se basa en el principio de equidad territorial y busca “corregir desigualdades históricas entre regiones”. Además, afirmó que garantizar el acceso a la energía “no es un privilegio, sino una condición básica para la igualdad de oportunidades y el desarrollo federal”.

El proyecto también otorga previsibilidad normativa, consolidando los beneficios como una política pública permanente y no como medidas transitorias. Según González, reducir el peso del costo energético en estas regiones es clave “para achicar brechas y fortalecer las economías locales”.

 

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