Justicia federal en Corrientes: instalan nuevas oficinas y salas de audiencias en el edificio del Correo Argentino

El presidente de la Cámara Federal de Corrientes, Ramón Gonzalez, habló sobre la implementación del nuevo sistema procesal penal. Además, explicó la instalación de nuevas oficinas y salas de audiencias en el edificio del Correo Argentino, ubicado en San Juan 1060.

Gonzalez aclaró en diálogo con "O sea, digamos" que no se trata de un traslado del Poder Judicial de la Nación, sino de la adaptación de espacios para garantizar el funcionamiento eficiente del nuevo régimen.

“Desde el 1 de diciembre del año pasado tenemos un nuevo sistema que rige en la Justicia federal de la jurisdicción”, explicó. Se trata de un código procesal de carácter acusatorio y adversarial, que introduce cambios importantes en la forma de investigar y juzgar los delitos.

Funcionamiento del nuevo sistema

El nuevo esquema tiene dos características fundamentales: la investigación queda a cargo de los fiscales y los jueces solo intervienen para garantizar los derechos de víctimas e imputados. Además, las decisiones principales se toman en audiencias, lo que acelera los procesos.

Para facilitar estas audiencias, se creó la Oficina Judicial, que se encarga de las tareas administrativas que antes realizaban las secretarías penales. “Tiene una dotación de 16 personas inicialmente. Requiere de infraestructura, computadoras y salas de audiencias”, detalló González.

Debido a la falta de lugar en el edificio de la Cámara Federal, se gestionó con el Correo Argentino para instalar estas dependencias. Allí funcionarán jueces de Garantía y la Oficina Judicial. “Habrá dos salas para audiencias principales y otra para audiencias unilaterales”, precisó.

El presidente de la Cámara Federal confirmó que el traslado de los Juzgado N°1 y N°2 aún no tiene fecha, ya que todavía se están completando las obras. González estimó que al menos uno podría mudarse a fin de año.

Beneficios del nuevo sistema

Al hablar de las posibilidades del nuevo sistema, Gonzalez explicó que “ha dado mucha celeridad a la Justicia de Corrientes”. La implementación comenzó el 1 de diciembre y, tres meses después, se celebrará el primer juicio bajo este régimen. Se trata de una causa compleja por transporte de drogas

González resaltó "lo que antes duraba 3 años, ahora se hizo en 3 meses". Además destacó los avances tecnológicos: “El expediente desaparece. En vez de quedar el acta, queda el registro audiovisual: el juez resuelve en audiencia y dicta la resolución oralmente”.