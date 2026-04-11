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Bella Vista lluvias en Corrientes Parque Mitre
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Las noticias más importantes del 11 de abril 2026

Por El Litoral

Sabado, 11 de abril de 2026 a las 07:04

Investigan a una empleada doméstica por de la sustracción de $2,5 millones

Nuevas veredas, senderos y luminarias: así avanzan los trabajos en el Parque Mitre

Pronostican lluvias hasta la próxima semana en Corrientes

Incautaron materiales en relación con una investigación por pedofilia en Corrientes

El Club Córdoba recibe a la 17º Batalla del Puente

Crisis: peligra la continuidad del transporte urbano en una localidad correntina

Caso Ángel en Comodoro: investigan si la madre tenía denuncias por violencia en Corrientes y Misiones

Adorni, “muy tocado” y con más peso judicial sobre su espalda









 

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