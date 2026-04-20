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Las noticias más importantes del 20 de abril 2026

Por El Litoral

Lunes, 20 de abril de 2026 a las 06:50

Con gol de Paredes, Boca le ganó a River en el Monumental

Corrientes, expectante por el pago de regalías y la flexibilización del RIGI

Alerta amarilla en Corrientes: se esperan tormentas fuentes y descenso de temperatura

De Andreis: “No vamos a poner en riesgo el cambio que hoy está llevando Milei”

Corrientes: vandalizaron la imagen de una virgen y causaron destrozos en un nicho

Corrientes: un menor murió tras recibir una descarga eléctrica

Desarticulan carreras clandestinas de caballos y motos en Corrientes: hay dos detenidos

Corrientes: habrá controles policiales en escuelas por mensajes amenazantes







 

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