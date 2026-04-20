Las noticias más importantes del 20 de abril 2026

Con gol de Paredes, Boca le ganó a River en el Monumental
Corrientes, expectante por el pago de regalías y la flexibilización del RIGI
Alerta amarilla en Corrientes: se esperan tormentas fuentes y descenso de temperatura
De Andreis: “No vamos a poner en riesgo el cambio que hoy está llevando Milei”
Corrientes: vandalizaron la imagen de una virgen y causaron destrozos en un nicho
Corrientes: un menor murió tras recibir una descarga eléctrica
Desarticulan carreras clandestinas de caballos y motos en Corrientes: hay dos detenidos
Corrientes: habrá controles policiales en escuelas por mensajes amenazantes