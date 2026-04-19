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Goya

Desarticulan carreras clandestinas de caballos y motos en Corrientes: hay dos detenidos

El hecho ocurrió en la localidad correntina de Goya. 

Por El Litoral

Domingo, 19 de abril de 2026 a las 20:00

La Policía de Corrientes informó este domingo que desarticularon carreras cuadreras y de motocicletas sin autorización en el Paraje Marucha, en la localidad de Goya.

El hecho se registró luego de que vecinos denunciaran la presencia de una gran cantidad de personas en la vía publica.  Ante esta situación, los uniformados se dirigieron al lugar y constataron la realización de carrera ilegales.

Al notar la presencia policial, gran parte de los concurrentes se dio a la fuga, lo que obligó a los efectivos a intervenir rápidamente para controlar la situación. En ese contexto, se procedió a la demora de dos personas mayores de edad, uno de ellos sindicado como organizador del evento y el otro como propietario de uno de los equinos utilizados en las carreras.

Ambos demorados fueron trasladados a la dependencia correspondiente, donde se continúan con las actuaciones judiciales bajo conocimiento de la unidad fiscal en turno.

 

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