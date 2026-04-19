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Empedrado

Corrientes: vandalizaron la imagen de una virgen y causaron destrozos en un nicho

El hecho ocurrió en la localidad correntina de Empedrado, 

Por El Litoral

Domingo, 19 de abril de 2026 a las 15:06

Un hecho de vandalismo generó indignación en la localidad de Empedrado, donde personas desconocidas atacaron un nicho que resguardaba la imagen de Nuestra Señora de los Remedios.

Según trascendió, los autores rompieron la protección de vidrio y causaron destrozos en la figura religiosa, lo que generó malestar entre vecinos y fieles de la zona, quienes manifestaron su preocupación por lo ocurrido.

El sacerdote Nelson Horacio da Silva expresó su pesar por el episodio y adelantó que se acercará al lugar para acompañar a la comunidad.

Hasta el momento no se identificaron a los responsables y no se descarta que se avance con una investigación para esclarecer el hecho.

 

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