Alerta amarilla en Corrientes: se esperan tormentas fuentes y descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para toda la provincia de Corrientes, que comenzará desde la madrugada del lunes.

Según el organismo, el cambio de condiciones llegará luego de un fin de semana con temperaturas superiores a los 28°C. A partir del lunes, se espera un brusco descenso térmico, con una máxima que apenas alcanzará los 24°C debido al ingreso de vientos del sector sureste.

Tormentas fuertes y lluvias intensas

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con una probabilidad de ocurrencia cercana al 70%. Estos fenómenos podrían estar acompañados por:

Abundante caída de agua en cortos períodos

Actividad eléctrica frecuente

Posible caída de granizo

Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h

Además, se estiman precipitaciones acumuladas entre 30 y 70 milímetros.

Cómo seguirá la semana

Las condiciones inestables se mantendrán durante los próximos días. Para el martes se prevén lluvias aisladas durante la madrugada, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y 23°C.

El miércoles se registrará un descenso aún más marcado, con máximas que no superarán los 23°C. En tanto, el pronóstico extendido indica que el mal tiempo continuará durante gran parte de la semana, con probabilidad de lluvias del 100% hacia el miércoles y jueves.

De esta manera, Corrientes atravesará una semana con tiempo inestable y temperaturas más frescas, marcando un claro cambio respecto a los días cálidos recientes.