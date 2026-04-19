Corrientes: un menor murió tras recibir una descarga eléctrica

La Policía de Corrientes informó que el sábado se registró un hecho trágico en la localidad de Goya, donde un menor de edad murió tras recibir una descarga eléctrica.

Un menor de 15 años murió tras haber sufrido una descarga eléctrica en un domicilio particular.

Según la información preliminar, el hecho se registró alrededor de las 20:30 en una vivienda ubicada por calle Jujuy al 50, donde el adolescente recibió una descarga al tomar contacto con un lavarropas.

Traslado al hospital

Tras el episodio, el menor fue auxiliado y trasladado de urgencia al hospital local.

Sin embargo, pese a las tareas realizadas por el personal de salud, se confirmó su muerte minutos después de su ingreso.

Investigación en curso

Efectivos de la Comisaría de Distrito Cuarta de Goya tomaron intervención en el caso y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

El caso se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal en turno, que continúa con la recolección de información para esclarecer lo ocurrido.