Corrientes: habrá controles policiales en escuelas por mensajes amenazantes

Ante la circulación de mensajes amenazantes en ámbitos educativos, instituciones de la ciudad de Corrientes dispusieron nuevas medidas de prevención para resguardar a la comunidad escolar.

En ese marco, la escuela técnica “Bernardino Rivadavia” confirmó que desde el lunes 20 de abril contará con presencia policial en el ingreso de los tres turnos, con controles preventivos de mochilas. Por otro lado, el Colegio Secundario "Dr. Eloy M. Ortega", emitió un comunicado informando medidas preventivas.

Controles y presencia policial

Según se informó desde la escuela técnica "Bernardino Rivadavia", los operativos estarán orientados a verificar que los estudiantes no ingresen elementos peligrosos o ajenos al uso escolar.

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan “garantizar la seguridad y tranquilidad de los estudiantes, docentes, personal de la institución, tutores y familias”.

Nuevo comunicado y ajuste de protocolos

En la misma línea, el Colegio Secundario “Dr. Eloy Miguel Ortega” emitió un comunicado en el que señaló que su “prioridad absoluta es garantizar el bienestar de los alumnos, docentes y de todo el personal”.

Desde el equipo de conducción informaron que se activaron protocolos de prevención vigentes y se adoptaron medidas adicionales.

Entre las disposiciones, se estableció que los estudiantes deberán concurrir únicamente con útiles esenciales: carpeta con material, cuaderno, lápiz, lapicera, borrador y regla pequeña.

Además, se indicó que “se continuará con controles aleatorios en los horarios de ingreso y egreso”, en coordinación con la Policía de Corrientes.

Seguimiento de la situación

Las autoridades de ambos establecimientos remarcaron que se encuentran en contacto con las áreas pertinentes para evaluar cualquier situación externa que pueda afectar a la comunidad educativa.

Asimismo, adelantaron que analizan nuevas medidas en el marco de acuerdos escolares de convivencia.

Llamado a la comunidad educativa

Ambas instituciones coincidieron en solicitar la colaboración de las familias y remarcaron la importancia de evitar la difusión de mensajes no oficiales.

En ese sentido, destacaron que la escuela debe sostenerse como “un espacio de aprendizaje seguro”, con acompañamiento permanente a los estudiantes.