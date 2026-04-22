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Las noticias más importantes del 22 de abril

Por El Litoral

Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 07:17

Hospital Escuela de Corrientes: cierran emergencias este viernes y sábado por obras

Juan Pablo Valdés firmó acuerdo con Amazon: capacitaciones gratuitas en IA

Por la Poceada hay un nuevo millonario en Corrientes

Crisis de transporte en Corrientes: 23 choferes de colectivos fueron suspendidos

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