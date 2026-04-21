La correntina María Paz Romero se colgó la de plata en el Nacional de Clubes

La correntina María Paz Romero consiguió la medalla de plata en la posta 4x400 y el cuarto puesto en los 800 metros, y sumó puntos para el nuevo triunfo de Quirón en la Copa Nacional de clubes disputada el fin de semana en el Cenard.

Romero integró la posta 4x400, competencia que cerró el certamen y definió la suerte del trofeo. En una carrera vibrante, el equipo de Quirón se quedó con la medalla de plata, escoltando a Baires Track And Field y superando a Sonder, que completó el podio.

Con este resultado, el club de la correntina aseguró su 14° título consecutivo, consolidando una hegemonía histórica en el atletismo argentino.

Desempeño individual en los 800 metros

En el plano individual, Romero compitió el domingo al mediodía en su especialidad: los 800 metros. La atleta logró un meritorio cuarto puesto en una serie que resultó ser la más veloz de las ocho disputadas durante el torneo.

A pesar del alto nivel de las competidoras de la máxima categoría, la correntina logró mantener sus registros cronométricos, reafirmando su vigencia entre las mejores mediofondistas del país.

Calendario de competencias

Tras el éxito en el Cenard, María Paz Romero ya tiene la mirada puesta en sus próximos desafíos nacionales: