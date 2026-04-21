Empresarios y legisladores unifican reclamos por la autovía en Corrientes

En la sede de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) se desarrolló una reunión institucional que reunió a referentes del ámbito político y empresarial con el objetivo de analizar el estado de la autovía y su impacto estratégico en la provincia. El encuentro contó con la participación del senador Carlos Mauricio Espínola y del diputado nacional Raúl Hadad.

La convocatoria se inscribe en una serie de gestiones que la entidad viene articulando para posicionar la obra como una prioridad en la agenda pública. En ese marco, se sumaron respaldos institucionales a través de notas de adhesión remitidas por los senadores Mercedes Valenzuela y Eduardo Alejandro Vischi, así como por los diputados nacionales Nancy Sand, Diógenes González y Cristian Zulli.

Durante la reunión, los representantes del sector empresarial plantearon la necesidad de avanzar con carácter urgente en la concreción de la autovía, al considerar que se trata de una infraestructura clave para el desarrollo productivo, la mejora de la seguridad vial y el fortalecimiento de la conectividad regional. En ese sentido, desde Fecorr manifestaron su disposición a acompañar activamente las gestiones necesarias ante el Congreso de la Nación.

Tras las exposiciones, los legisladores respondieron a las inquietudes planteadas y coincidieron en que la obra excede los intereses sectoriales para constituirse en una demanda transversal de toda la provincia. La autovía —señalaron— requiere de consensos amplios y una estrategia coordinada que permita acelerar su tratamiento en el ámbito legislativo nacional.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en una agenda de acciones concretas orientadas a visibilizar el reclamo y fortalecer su impulso político. Entre las medidas definidas se incluye la organización de una actividad en la ciudad de Buenos Aires, así como la gestión de una instancia de participación de Fecorr ante la Comisión de Obras Públicas del Congreso, con el fin de exponer los fundamentos técnicos y económicos del proyecto.

Asimismo, se propuso promover el acompañamiento unificado de los siete diputados nacionales por Corrientes, en una señal de cohesión política que refuerce la viabilidad de la iniciativa.

Desde la entidad subrayaron que la autovía debe consolidarse como una causa común de los correntinos, dado su impacto directo en frentistas, comerciantes, el sector turístico y la ciudadanía en general. En esa línea, insistieron en que se trata de una obra estructural para el desarrollo integral de la provincia y un factor determinante para mejorar la competitividad regional.

En términos técnicos, desde la Federación Empresarial de Corrientes advirtieron que la postergación de la obra no sólo limita el crecimiento económico, sino que también profundiza problemáticas estructurales vinculadas a la logística y al tránsito en corredores clave. La falta de una autovía adecuada incrementa los costos de transporte, afecta la competitividad de las economías regionales y eleva los riesgos en materia de seguridad vial, especialmente en tramos de alta circulación.

En este contexto, los participantes del encuentro coincidieron en la necesidad de sostener una estrategia de seguimiento permanente que trascienda coyunturas políticas y garantice continuidad en las gestiones. La articulación entre el sector público y privado aparece, así, como un factor determinante para consolidar el proyecto en la agenda nacional y avanzar hacia su concreción, en línea con una visión de desarrollo que priorice infraestructura, integración territorial y crecimiento sostenible.