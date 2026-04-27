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Las noticias más importantes del 27 de abril de 2026

Por El Litoral

Lunes, 27 de abril de 2026 a las 06:53

Después de las lluvias, ingresa un frente frío a Corrientes

Espectacular accidente de Traverso en La Plata

Narcomenudeo: ocultaron $300 mil en un bafle en Corrientes

Corrientes refuerzan el control de residuos peligrosos con nuevas acciones

“Que el show continúe”: el mensaje de Donald Trump tras ser evacuado en Washington

Franco Colapinto protagonizó una exhibición histórica en Buenos Aires 

San Martín intentará igualar la serie frente a Boca

Murió Adolfo Aristarain, emblemático director argentino

 


 






 

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