“Que el show continúe”: el mensaje de Donald Trump tras ser evacuado en Washington

En medio de la conmoción por el tiroteo que interrumpió una de las noches más emblemáticas del calendario político estadounidense, el presidente Donald Trump utilizó sus redes sociales para referirse al episodio. Minutos después compartió una foto del hombre detenido.

“Una noche bastante intensa en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía”, escribió el mandatario en su cuenta oficial, pocos minutos después de haber sido evacuado del hotel Washington Hilton junto a la primera dama, Melania Trump.

Y añadió: “He recomendado ‘que el show continúe’, pero estaré completamente guiado por las fuerzas del orden; ellos tomarán una decisión. De todas maneras, la velada será muy distinta a lo planeado y simplemente tendremos que hacerla de nuevo”.

El mensaje llegó en un contexto de máxima tensión, luego de que se escucharan disparos en un pasillo del hotel mientras se desarrollaba la tradicional cena de corresponsales de prensa. El episodio provocó pánico entre los asistentes, muchos de los cuales se refugiaron debajo de las mesas mientras agentes armados ingresaban al salón.

En su publicación, Trump confirmó uno de los datos clave que comenzaron a circular tras el incidente: “El atacante fue aprehendido”. Según la información preliminar, el sospechoso fue reducido por las fuerzas de seguridad en el lugar y no se reportaron heridos.

El mensaje tuvo una rápida repercusión en redes sociales y fue replicado por medios de todo el mundo. En un escenario atravesado por la preocupación por la seguridad presidencial, las palabras de Trump buscaron transmitir control y respaldo a los equipos encargados de su protección.

“Todo está bajo control”, aseguró más tarde el mandatario desde la Sala de Prensa de la Casa Blanca, a la vez que remarcó el rápido accionar de las fuerzas de seguridad: “Los agentes del Servicio Secreto actuaron con valentía, claridad y transparencia”.

Asimismo, confirmó que un oficial resultó herido, aunque se salvó debido a su chaleco antibalas. El hombre está siendo atendido por los médicos.

Sobre el tirador, Trump dijo que el sospechoso tenía “varias armas” y que “atacó un puesto de control de seguridad” antes de ser detenido por el Servicio Secreto. Según informó la agencia de noticias AP, el tirador es un hombre de California de 31 años llamado Cole Tomas Allen.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para esclarecer cómo actuó el atacante en este evento de alta seguridad que reúne cada año a periodistas, funcionarios y figuras influyentes de la política estadounidense. La investigación está en curso y no se descartan nuevas medidas para reforzar los protocolos en este tipo de encuentros.

TN