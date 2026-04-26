Espectacular accidente de Traverso en La Plata

Un impactante accidente se registró este domingo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, durante la segunda carrera de la Fórmula 3 Metropolitana, cuando Agustín Fulini y Benjamín Traverso disputaban los primeros puestos. El incidente provocó el despiste y posterior vuelco de Traverso, quien confirmó que se encuentra en buen estado de salud.

"Quiero dar tranquilidad a todos. Tuvimos un golpe fuerte cuando en la final de este domingo, cuando veníamos luchando por la punta. Físicamente estoy excelente, aunque triste porque el auto se rompió mucho", sostuvo en sus redes sociales el joven piloto esquinense.

El piloto esquinense fue atendido en la sala médica del circuito y transmitió a tranquilidad: “Estoy perfecto, con todos los controles realizados y salió todo perfecto. Por ese lado, tranquilo y contento”, afirmó.

La carrera empezó con un fuerte vuelco Traverso (Satorra Competición), quien largó desde la “pole”, al tocarse con Agustín Fulini (MAF Racing) en el primer tránsito por la curva 2. Ese incidente también involucró a Stefano Polini (Satorra Competición), otro candidato a la victoria que quedó fuera de carrera.

El auto de Traverso salió despedido por el aire y dio varios giros golpeando el piso. La carrera se neutralizó y el piloto correntino trasladado a la sala médica para que se le practiquen los controles de rigor.

Según su versión, el incidente ocurrió en la primera vuelta cuando intentaba tomar una curva por el exterior para defender el primer puesto: “Le dejo un buen espacio y no sé si se le mueve el auto al frenar y me engancha la rueda, y ahí se levanta”, explicó.

El piloto descartó cualquier intencionalidad en la acción y apeló a la experiencia compartida entre ambos competidores: “Sé que no lo hizo con intención, corremos desde chicos. Seguramente charlemos y va a quedar todo bien”.