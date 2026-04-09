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segundo puente Chaco-Corrientes Autovía Ruta 12 Juan Pablo Valdés
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Corrientes

Las noticias más importantes del 9 de abril

Por El Litoral

Jueves, 09 de abril de 2026 a las 07:13

El gobernador Juan Pablo Valdés avanza en gestiones para potenciar la industria

Pagaron los sueldos a choferes y se desactivó el paro de colectivos en Corrientes

Tras seis años, hallaron en Corrientes a una joven desaparecida en Buenos Aires

Segundo puente Chaco-Corrientes: confirman que será solo vial y buscan financiamiento

Recibió una brutal golpiza en Santo Tomé: "Me aferro a mis hijos para seguir"

Los ministros de Milei se duplicaron los sueldos en los primeros meses del año

Detuvieron a una mujer con más de 70 envoltorios de cocaína en Corrientes

Autovía de ruta 12: buscan destrabar pagos y reactivar la obra

La dura declaración de "Josele" Altamirano: "Me hicieron confesar con torturas"

 

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