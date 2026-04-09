Las noticias más importantes del 9 de abril

El gobernador Juan Pablo Valdés avanza en gestiones para potenciar la industria
Pagaron los sueldos a choferes y se desactivó el paro de colectivos en Corrientes
Tras seis años, hallaron en Corrientes a una joven desaparecida en Buenos Aires
Segundo puente Chaco-Corrientes: confirman que será solo vial y buscan financiamiento
Recibió una brutal golpiza en Santo Tomé: "Me aferro a mis hijos para seguir"
Los ministros de Milei se duplicaron los sueldos en los primeros meses del año
Detuvieron a una mujer con más de 70 envoltorios de cocaína en Corrientes
Autovía de ruta 12: buscan destrabar pagos y reactivar la obra
La dura declaración de "Josele" Altamirano: "Me hicieron confesar con torturas"