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Las noticias más importantes del 12 de mayo

Por El Litoral

Martes, 12 de mayo de 2026 a las 07:17

El Gobierno nacional recortó $330 millones a la Unne a horas de la Marcha Federal Universitaria

Cómo será este martes la marcha universitaria en Corrientes y Chaco

Murió Daniel "Coquito" Rodríguez, gloria del Deportivo Mandiyú

Juan Pablo Valdés inauguró la comisaría de Parada Pucheta e instó a la lucha contra el narcomenudeo

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Juan Pablo Valdés inauguró obras escolares y entregó viviendas con fuerte inversión provincial


 

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