Las noticias más importantes del 12 de mayo

El Gobierno nacional recortó $330 millones a la Unne a horas de la Marcha Federal Universitaria
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Juan Pablo Valdés inauguró obras escolares y entregó viviendas con fuerte inversión provincial