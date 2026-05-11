Cómo será la marcha universitaria en Corrientes y Chaco

La comunidad universitaria de Corrientes y Chaco se suma a la 4ª Marcha Federal Universitaria, convocada para este martes 12 de mayo para manifestarse en contra de las políticas de ajuste del gobierno de Milei hacia el sector. Al respecto el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza, habló con los medios.

El reclamo principal se centra en la exigencia del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios.

Hoja de ruta: el recorrido paso a paso

Según el cronograma oficial y el mapa de movilización, la marcha en la capital correntina se dividirá en cuatro etapas clave:

Concentración: el punto de encuentro inicial será el Museo de Ciencias Naturales. La convocatoria es a las 17 en avenida Costanera Gral. San Martín y calle San Luis). Inicio de la marcha: la columna de manifestantes comenzará su desplazamiento a partir de las 18 sobre la avenida Costanera hacia la zona del puerto. Paso por el centro: el recorrido continuará girando hacia el interior de la ciudad para marchar alrededor de la Plaza 25 de Mayo. Cierre en el Rectorado: la movilización finalizará frente al edificio del Rectorado de la Unne, ubicado en calle 25 de Mayo entre Buenos Aires y Salta.

Movilización en simultáneo

Cabe destacar que la medida de fuerza se replicará en la ciudad de Resistencia, Chaco, consolidando el reclamo regional de la Universidad Nacional del Nordeste frente a la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema de educación superior.

Sobre la movilización en Resistencia aun están "debatiendo el punto de encuentro", comentó Larroza, pero confirmó que "va a terminar en el Campus de las Heras". Durante esta jornada se informará del punto de encuentro en los canales oficiales de la Unne.

El rector concluyó haciendo extensiva la invitación "a todos los gremios, a los estudiantes, el cuerpo universitario y fundamentalmente a la sociedad que es la que más la legitimidad nos da en este reclamo".

El reclamo salarial: un "rezago histórico"

Por su parte, el titular de la casa de altos estudios dijo que "lo más urgente es lo salarial porque existe un rezago histórico, una pérdida que no pudimos recuperar", y agregó que "fundamentalmente no estamos encontrando ningún tipo de eco para ese tipo de recomposición”.

En entrevista ante medios locales, el rector resumió el reclamo de mañana en diferentes puntos.

Pérdida de poder adquisitivo: aseguró que el sector perdió un 45% solamente durante el año pasado.

aseguró que el sector perdió un solamente durante el año pasado. Bloqueo de paritarias: denunció que este año "no se habilitaron las paritarias" y que los mecanismos institucionales de diálogo "están bloqueados".

denunció que este año "no se habilitaron las paritarias" y que los mecanismos institucionales de diálogo "están bloqueados". Falta de actualización: criticó que los presupuestos no se están ajustando a los índices inflacionarios actuales.

Hospitales universitarios y Salud

Por otra parte, Larroza se refirió a la disputa por los fondos para salud, marcando una diferencia con la desproporcionalidad de los pedidos de la UBA.

Según explicó, la Unne está en condiciones de ser incluida en la distribución de la "función salud" de la nueva ley y agregó "que somos entre cuatro y cinco universidades" que están en la misma situación.