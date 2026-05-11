Murió Daniel "Coquito" Rodríguez, gloria del Deportivo Mandiyú

El fútbol sudamericano está de luto. El exfutbolista uruguayo Daniel "Coquito" Rodríguez falleció a los 60 años de edad, anunció este lunes el Club Atlético Peñarol de Montevideo.

El exdelantero formó parte del inolvidable plantel del Deportivo Mandiyú que se consagró campeón del Nacional B en 1988 y logró el ascenso a la primera división del fútbol argentino.

“Coquito” Rodríguez nació el 22 de diciembre de 1965 en Montevideo y se hizo conocido por el público futbolero a muy temprana edad, ya que debutó en el primer equipo de Peñarol con solo 15 años.

"El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Daniel Rodríguez, gloria de nuestra Institución", publicó en la entidad uruguaya en sus redes sociales.

Con la camiseta del Carbonero disputó 174 partidos oficiales y anotó 45 goles. Ganó la Copa Libertadores en 1982 y 1987 y la Intercontinental de 1982, como así también el Campeonato local en 1981, 1982 y 1986.

Daniel Rodríguez Lima llegó a Corrientes para jugar el Nacional B 1987-88 con el Deportivo Mandiyú de la mano de Juan Manuel Guerra. El uruguayo rápidamente mostró su jerarquía y capacidad goleadora que contribuyeron en el título y el histórico ascenso a la primera división.

En el Nacional B, conformó la delantera con su compatriota Sergio Oddine. "Coquito" terminó la temporada con 14 goles y su compañero de ataque marcó 18.

En el 2024, Rodríguez Lima estuvo en Corrientes en el homenaje que se le rindió a Eduardo Seferián, expresidente del Deportivo Mandiyú.

En la Argentina también jugó para Chaco For Ever y el Deportivo Morón.