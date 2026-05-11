El Gobierno nacional recortó $330 millones a la Unne a horas de la Marcha Federal Universitaria

El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes un nuevo y severo ajuste sobre las universidades nacionales. La medida se dio a conocer mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial a tan solo 24 horas de la Marcha Federal Universitaria convocada para este martes 12 de mayo en reclamo de financiamiento.

La normativa, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo, justifica el recorte bajo el argumento de "adecuar el presupuesto vigente para afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido".

Sin embargo, el impacto en las arcas educativas es contundente: la Secretaría de Educación sufrirá una quita de $78.768 millones.

El impacto en la Unne y el freno a las obras

Para la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), el nuevo esquema representa un recorte directo de $330 millones, sumándose a la compleja situación financiera que la institución venía denunciando.

Además del recorte operativo, la administración nacional dispuso el freno total de obras de infraestructura universitaria por un monto global de $5.303 millones. Esta parálisis afecta proyectos edilicios clave que se encontraban en ejecución o licitados en distintas facultades y centros regionales del país, dejando en la incertidumbre el mantenimiento y la expansión de las casas de estudio.

El mapa de la "poda" presupuestaria

La Unne no es la única afectada; el ajuste presenta una distribución federal que ha generado malestar en rectores de todo el país:

Universidad Nacional de La Plata (UNLP): $1.043.000.000 de recorte.

Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV): $700.000.000.

Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC): $680.500.000.

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER): $540.000.000.

Universidad Nacional del Litoral (UNL): $500.000.000.

Otras instituciones como la UNCPBA y la de José C. Paz sufrirán quitas de $300 millones, mientras que la de Rafaela perderá $190 millones.

Tensión previa a la Marcha Federal

El anuncio oficial se produce en el momento de mayor tensión entre la comunidad universitaria y la Casa Rosada. Este martes 12 de mayo, estudiantes, docentes y autoridades de la Unne se movilizarán en las calles de Corrientes y Resistencia en el marco de la Marcha Federal Universitaria, exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

*Con información de Perfil