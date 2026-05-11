Qué es el RIIR: el proyecto de Eduardo Vischi para atraer inversiones de USD 12 millones

El senador nacional por Corrientes, Eduardo “Peteco” Vischi, presentó este lunes un ambicioso proyecto de ley para dinamizar el sector productivo. Se trata del Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una herramienta diseñada para atraer capitales estratégicos, expandir las exportaciones y transformar la mejora de los indicadores en empleo genuino.

La iniciativa del titular de la bancada de la UCR busca cubrir un bache legal, posicionándose como un complemento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Mientras que este último apunta a megaproyectos de escala global, el RIIR hace foco en la inversión productiva relevante: empresas que buscan ampliar capacidad, incorporar tecnología y fortalecer cadenas de valor desde las provincias.

Incentivos para el capital nacional y extranjero

"Necesitamos atraer capitales del mundo, pero también debemos incentivar al capital argentino que ya produce, que ya emplea y que ya integra cadenas de valor", explicó Vischi al fundamentar su propuesta. El senador correntino subrayó que el país necesita una política de inversión "completa" que acompañe a quienes deciden arriesgar capital y construir competitividad territorial.

El esquema propuesto por el RIIR establece condiciones claras:

Piso de inversión: Se fija en USD 12.000.000 para compañías que superen los límites de la mediana empresa tramo 2.

Destino de los fondos: El programa se limita estrictamente a la adquisición de bienes muebles nuevos y la ejecución de obras productivas .

Exclusión financiera: La ley prohíbe explícitamente el uso de estos beneficios para activos financieros, asegurando que el capital se vuelque a la economía real.

Beneficios impositivos y sectores clave

Para fomentar la adhesión, el proyecto estipula una serie de beneficios fiscales orientados a mejorar la eficiencia de las empresas. Entre ellos se destacan la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de IVA.

El RIIR pone especial énfasis en sectores que Vischi considera motores de la recuperación económica: el fortalecimiento del agro, la industria, los servicios exportables y la mejora en la eficiencia energética.

“Invertir en Argentina también debe ser posible para quienes apuestan por su tierra”, concluyó el legislador, convencido de que la herramienta servirá para federalizar el crecimiento económico y dotar de tecnología a los sectores productivos del interior del país.