Juan Pablo Valdés inauguró la comisaría de Parada Pucheta e instó a la lucha contra el narcomenudeo

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este lunes la inauguración del nuevo edificio de la Comisaría de Parada Pucheta. La obra, que incluyó una refuncionalización integral y ampliación de las áreas de servicio, busca fortalecer la presencia policial en una zona estratégica dependiente de la Unidad Regional IV de Paso de los Libres.

Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Adán Gaya, la intendenta local, Soledad Osuna, y el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Leguizamón.

Además de las llaves del nuevo edificio, Valdés hizo entrega de una camioneta Ford Ranger 4x4 cero kilómetro, equipada con tecnología de radio UHF para patrullaje rural y urbano.

Infraestructura y equipamiento moderno

La nueva dependencia fue diseñada bajo estándares modernos de operatividad policial. La obra contempló tanto el interior como el exterior del predio, integrando:

Áreas operativas: Sala de guardia, oficinas administrativas y sector de detenidos.

Logística para el personal: Dormitorios, cocina-comedor y cochera semicubierta.

Tecnología: Nuevas redes de telefonía, sistema de radio UHF, instalaciones eléctricas y sistemas contra incendios.

“Esta es una tierra que crece y se desarrolla, y por ello debemos apostar a su seguridad con inversiones reales”, destacó Valdés, quien enmarcó la obra dentro de una política de Estado que busca profesionalizar a la fuerza provincial.

Prioridad: el combate al narcomenudeo

Más allá de la infraestructura, el mensaje político del gobernador estuvo centrado en la operatividad. Valdés instó al personal policial a ejercer su labor con "vocación de servicio" y puso especial énfasis en el combate a las drogas en pequeña escala. “La lucha contra el narcomenudeo es una prioridad y como sociedad debemos colaborar activamente”, enfatizó, vinculando la seguridad ciudadana con el compromiso civil.

Por su parte, el ministro Adán Gaya remarcó que la inauguración responde a los ejes de trabajo trazados por el Ejecutivo para descentralizar la seguridad, mientras que la intendenta Osuna expresó que la obra representa un avance significativo en la calidad de vida de los vecinos de Pucheta.

El jefe de la Policía, Miguel Leguizamón, concluyó que la nueva comisaría es la prueba de "un Estado presente con visión firme en la prevención del delito".