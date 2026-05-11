Juan Pablo Valdés inauguró obras escolares y entregó viviendas con fuerte inversión provincial

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este lunes una serie de inauguraciones en Bonpland que combinaron infraestructura educativa, tecnología en el aula y soluciones habitacionales.

El mandatario provincial envió un mensaje político claro al subrayar que la Provincia debió absorber y financiar obras estratégicas que habían sido abandonadas o paralizadas por la administración nacional.

La actividad comenzó en la Escuela N° 413, donde se inauguró la ampliación y refuncionalización del Colegio Secundario y su Jardín anexo. En este marco, Valdés entregó 152 notebooks del programa “Incluir Futuro” a estudiantes locales y de Parada Pucheta, además de dispositivos "tabis" del programa “Mitaí Digital” para los más pequeños.

Soberanía educativa y tecnológica

“Esta es una obra que la había arrancado Nación y que nosotros nos hicimos cargo”, disparó Valdés durante el corte de cintas, reforzando la idea de que la educación pública es una prioridad irrenunciable para su gestión.

El gobernador destacó que la inversión en equipamiento moderno es lo que permitirá a los alumnos correntinos “conectarse a la tecnología y generar muchísimas oportunidades”.

Por su parte, la ministra de Educación, Ana Miño, calificó la obra como una "verdadera política de Estado", mientras que la rectora del establecimiento, Claudia Olivera, valoró que se haya materializado un "largo anhelo de la comunidad" de Bonpland.

Inversión millonaria en viviendas

La agenda oficial continuó con la entrega de 15 viviendas del programa “Casa Propia”. Según detalló el Ejecutivo, la inversión total para finalizar este complejo habitacional —que también presentaba deudas de financiamiento nacional— rondó los $7.000 millones.

“Valió la pena el esfuerzo”, indicó la intendenta local, Paola Pérez, quien aseguró que estas unidades son las más completas de la localidad.

En tanto, Valdés adelantó que la respuesta habitacional no se detendrá: anunció la proyección de 20 viviendas adicionales a través del programa provincial “Oñondivé”, que se basa en el trabajo conjunto entre el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) y los municipios.

El mandatario cerró su visita instando a los nuevos adjudicatarios a “construir hogares llenos de paz”, remarcando que, para su administración, cada punto del mapa correntino tiene el mismo peso estratégico en el desarrollo de la provincia.