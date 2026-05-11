Quién es Marianela Pacce, la abogada de la Unne distinguida por la Corte Suprema

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) sumó un nuevo motivo de orgullo institucional. La abogada Marianela Denise Pacce fue galardonada con el prestigioso "Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación", una distinción reservada para los egresados con los desempeños académicos más sobresalientes de las universidades argentinas.

La ceremonia tuvo lugar en la histórica Sala de Audiencias del Palacio de Justicia, en la ciudad de Buenos Aires. El acto fue encabezado por el presidente del Máximo Tribunal y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, quien entregó los diplomas a un selecto grupo de 23 graduados de instituciones públicas y privadas de todo el territorio nacional.

Un promedio de élite

Marianela Pacce alcanzó una calificación final de 9.22, lo que la ubicó en la cima de la promoción 2024. Según la Resolución N° 3301/2025, el tribunal solo otorga este reconocimiento a profesionales que hayan obtenido un desempeño sobresaliente igual o superior a los 9 puntos, sin haber registrado sanciones disciplinarias durante su trayecto formativo.

El premio, instituido originalmente en 1991, tiene como objetivo central distinguir la dedicación y el mérito académico, transformándose en una de las credenciales más valoradas dentro del ámbito jurídico nacional. "Este reconocimiento deja en alto el prestigio académico de nuestra casa de altos estudios", celebraron desde la Unne.

Reconocimiento federal

El evento contó con la presencia de la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, además de consejeros, autoridades universitarias y familiares de los premiados.

La distinción no solo resalta la capacidad individual de la joven abogada, sino que también pone de relieve el nivel de formación de la universidad pública en el Litoral frente a los centros de estudios más grandes del país.

Para la Unne, este tipo de galardones ratifica la calidad de sus planes de estudio y la exigencia docente que permite a sus graduados competir y destacarse en los niveles más altos de la magistratura y la profesión liberal.

Con este diploma, Marianela Pacce ingresa al selecto grupo de profesionales que el Máximo Tribunal del país considera como los pilares del futuro sistema judicial argentino.