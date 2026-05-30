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Las noticias más importantes del 30 de mayo de 2026

Por El Litoral

Sabado, 30 de mayo de 2026 a las 07:07

Hasta 48 mm en pocas horas: el detalle de las lluvias en Corrientes

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes tendrá un aumento salarial del 10%

Corrientes: desbarataron contrabando de ropa por $8 millones en el puente Internacional

Desarticularon otro kiosco narco en Corrientes: tres detenidos con 80 dosis de cocaína

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