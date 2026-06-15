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Corrientes

Las noticias más importantes del 15 de junio de 2026

Por El Litoral

Lunes, 15 de junio de 2026 a las 07:05

Murió un docente correntino tras un choque entre dos autos

Empresario fallecido en Corrientes: la familia defendió el origen de los $183 millones

Murió el youtuber argentino Gaspi en un accidente aéreo en Río de Janeiro

Boca Unidos consiguió un triunfo revitalizador

Argentina clasificó al Mundial con aporte de la correntina Celina Novatti

Murió el director argentino Lucas Vignale en el choque de helicópteros en Río de Janeiro

Dos helicópteros chocaron en Río de Janeiro y murieron seis personas

Detuvieron a una mujer acusada de integrar una banda de estafadores en Corrientes








 

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