Las noticias más importantes del 15 de junio de 2026

Murió un docente correntino tras un choque entre dos autos
Empresario fallecido en Corrientes: la familia defendió el origen de los $183 millones
Murió el youtuber argentino Gaspi en un accidente aéreo en Río de Janeiro
Boca Unidos consiguió un triunfo revitalizador
Argentina clasificó al Mundial con aporte de la correntina Celina Novatti
Murió el director argentino Lucas Vignale en el choque de helicópteros en Río de Janeiro
Dos helicópteros chocaron en Río de Janeiro y murieron seis personas
Detuvieron a una mujer acusada de integrar una banda de estafadores en Corrientes