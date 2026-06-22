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Las noticias más importantes del 22 de junio de 2026

Por El Litoral

Lunes, 22 de junio de 2026 a las 06:52

Semana helada en Corrientes: cuándo se registrará la temperatura más baja

Corrientes: secuestraron droga, vehículos y detuvieron a 14 personas tras un allanamiento

La Justicia allanó las casas de Jesica Cirio y de Piccirillo por el video de los dólares

Corrientes: atraparon a los asaltantes de un local comercial

El Hospital Escuela de Corrientes fue clave para lograr el récord histórico de donación

Balotaje en Colombia: Abelardo de la Espriella se impuso sobre Iván Cepeda

Corrientes: rematan el frigorífico Muralla China por 5 millones de dólares

Las manos de los alumnos de una escuela de Corrientes llegaron al Mundial



 













 

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