Las noticias más importantes del 22 de junio de 2026

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Corrientes: secuestraron droga, vehículos y detuvieron a 14 personas tras un allanamiento
La Justicia allanó las casas de Jesica Cirio y de Piccirillo por el video de los dólares
Corrientes: atraparon a los asaltantes de un local comercial
El Hospital Escuela de Corrientes fue clave para lograr el récord histórico de donación
Balotaje en Colombia: Abelardo de la Espriella se impuso sobre Iván Cepeda
Corrientes: rematan el frigorífico Muralla China por 5 millones de dólares
Las manos de los alumnos de una escuela de Corrientes llegaron al Mundial