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Corrientes

Las noticias más importantes del 26 de junio

Por El Litoral

Viernes, 26 de junio de 2026 a las 07:19

Cómo sigue el juicio por Loan luego de cuatro audiencias y la incorpoación de testigos

Un municipio de Corrientes declaró la emergencia económica y analiza denunciar irregularidades de la gestión anterior

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Advierten un aumento de VIH y Sífilis en jóvenes de entre 19 y 35 años

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