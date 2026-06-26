Las noticias más importantes del 26 de junio

Cómo sigue el juicio por Loan luego de cuatro audiencias y la incorpoación de testigos
Un municipio de Corrientes declaró la emergencia económica y analiza denunciar irregularidades de la gestión anterior
Corrientes: estos son los cambios de tránsito por las obras sobre Ruta 12
Con fondos provinciales: así avanza la obra de una ruta clave para Corrientes
Un pet shop de Corrientes vendía aves de manera ilegal, 11 cotorras fueron rescatadas
Advierten un aumento de VIH y Sífilis en jóvenes de entre 19 y 35 años
Corrientes: condenaron a un hombre por abigeato cuatro días después de faenar una oveja
La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
Defensores con pen drive, acusados y jueces por zoom
Norte Grande analiza: Isla Apipé, tarifa eléctrica diferencial y el corredor Belgrano