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Las noticia más importantes del 27 de junio de 2026

Por El Litoral

Sabado, 27 de junio de 2026 a las 07:01

Tras días de intenso frío, llegan tormentas fuertes y rige alerta amarilla en Corrientes

Scaloni confirmó que Messi será suplente ante Jordania

Querella por injurias en Corrientes: Martín Ascúa se retractó ante Gustavo Valdés

Murió un hombre de 50 años en el incendio de una casilla de madera en Corrientes

Fue detenido por comercialización estupefacientes frente a una parroquia de Corrientes

Corrientes: la familia de Sofía, la joven que cayó de un cuarto piso, donó sus órganos

Investigan una presunta estafa superior a los $30 millones

Venezuela: escaló a 920 la cifra de muertos por los terremotos y buscan a 50 mil personas

















 

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