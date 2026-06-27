Las noticia más importantes del 27 de junio de 2026

Tras días de intenso frío, llegan tormentas fuertes y rige alerta amarilla en Corrientes
Scaloni confirmó que Messi será suplente ante Jordania
Querella por injurias en Corrientes: Martín Ascúa se retractó ante Gustavo Valdés
Murió un hombre de 50 años en el incendio de una casilla de madera en Corrientes
Fue detenido por comercialización estupefacientes frente a una parroquia de Corrientes
Corrientes: la familia de Sofía, la joven que cayó de un cuarto piso, donó sus órganos
Investigan una presunta estafa superior a los $30 millones
Venezuela: escaló a 920 la cifra de muertos por los terremotos y buscan a 50 mil personas