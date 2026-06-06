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Las noticias más importantes del 6 de junio de 2026

Por El Litoral

Sabado, 06 de junio de 2026 a las 07:16

La autopsia del Indio Solari determinó que murió de un ACV hemorrágico

Buscan a un hombre que desapareció en una laguna en General Paz

Dictaron prisión preventiva a un abogado de Corrientes por estafas a jubilados

Denuncian la muerte de monos carayá en un barrio de Corrientes

Habilitaron el nuevo puente sobre la ruta provincial N° 52 en Corrientes

Paso de la Patria: vio a la policía y abandonó una parrilla a gas

Juicio abreviado: penas de hasta 6 años de prisión a un clan familiar por venta de droga

Una cría de oso melero fue vista en una zona inédita en Corrientes

 









 

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