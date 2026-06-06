Las noticias más importantes del 6 de junio de 2026

La autopsia del Indio Solari determinó que murió de un ACV hemorrágico
Buscan a un hombre que desapareció en una laguna en General Paz
Dictaron prisión preventiva a un abogado de Corrientes por estafas a jubilados
Denuncian la muerte de monos carayá en un barrio de Corrientes
Habilitaron el nuevo puente sobre la ruta provincial N° 52 en Corrientes
Paso de la Patria: vio a la policía y abandonó una parrilla a gas
Juicio abreviado: penas de hasta 6 años de prisión a un clan familiar por venta de droga
Una cría de oso melero fue vista en una zona inédita en Corrientes