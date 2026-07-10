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Corrientes

Las noticias más importantes del 10 de julio

Por El Litoral

Viernes, 10 de julio de 2026 a las 07:07

Corrientes: un concejal embistió a una funcionaria de la Municipalidad de Mercedes

Corrientes: detuvieron a un hombre por el incendio que causó la muerte de una joven de 19 años

En Corrientes una multitud acompañó el desfile por los 210 años de la independencia

Quién es Guido Encinas, el correntino que ingresó a Operación Triunfo Estados Unidos

Piden reabrir el Parque Iberá tras dos meses de cierre por la presencia de un yaguareté

Juan Pablo Valdés participó de la vigilia por el 9 de Julio junto a Javier Milei en Tucumán

Polich en el 9 de Julio: "Debemos seguir luchando por una independencia real y efectiva"

 

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