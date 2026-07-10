Las noticias más importantes del 10 de julio

Corrientes: un concejal embistió a una funcionaria de la Municipalidad de Mercedes
Corrientes: detuvieron a un hombre por el incendio que causó la muerte de una joven de 19 años
En Corrientes una multitud acompañó el desfile por los 210 años de la independencia
Quién es Guido Encinas, el correntino que ingresó a Operación Triunfo Estados Unidos
Piden reabrir el Parque Iberá tras dos meses de cierre por la presencia de un yaguareté
Juan Pablo Valdés participó de la vigilia por el 9 de Julio junto a Javier Milei en Tucumán
Polich en el 9 de Julio: "Debemos seguir luchando por una independencia real y efectiva"