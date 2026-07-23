Las noticias más importantes del 23 de julio

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Héctor, el correntino que se pondrá la celeste y blanca en el Mundial de Hockey
Murieron dos personas que viajaban a Corrientes en un choque sobre la Ruta 14
Luego de días frescos y de lluvia, se espera un leve ascenso de temperatura en Corrientes
Cuándo llegará El Niño a Corrientes y por qué las lluvias actuales no se deben al fenómeno
"Matenlo si quieren": la desesperada frase de la madre de un joven que entró a robar y perdió su DNI
Juan Pablo Valdés firmó un convenio para sumar embarcaciones nacionales a la flota de Corrientes