Las noticias más importantes del 6 de julio de 2026

Mercedes: Juan Pablo Valdés anunció que la Provincia finalizará más de 50 viviendas paralizadas
Terremotos en Venezuela: más de 10 mil personas siguen sin poder volver a sus casas
Corrientes: un motociclista murió luego de chocar contra un automóvil
Golpe mundial: Noruega eliminó a Brasil
Boca Unidos volvió al triunfo y mantiene la ilusión de clasificar
Corrientes: tras un allanamiento desbaratan una plantación de marihuana
Colonia Libertad: Juan Pablo Valdés entregó 10 viviendas y anunció la construcción de otras 20
Entró a robar a una escuela de Corrientes y fue demorado por la Policía