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Las noticias más importantes del 6 de julio de 2026

Por El Litoral

Lunes, 06 de julio de 2026 a las 06:23

Mercedes: Juan Pablo Valdés anunció que la Provincia finalizará más de 50 viviendas paralizadas

Terremotos en Venezuela: más de 10 mil personas siguen sin poder volver a sus casas

Corrientes: un motociclista murió luego de chocar contra un automóvil

Golpe mundial: Noruega eliminó a Brasil

Boca Unidos volvió al triunfo y mantiene la ilusión de clasificar

Corrientes: tras un allanamiento desbaratan una plantación de marihuana

Colonia Libertad: Juan Pablo Valdés entregó 10 viviendas y anunció la construcción de otras 20

Entró a robar a una escuela de Corrientes y fue demorado por la Policía















 

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