¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 11 de agosto

Por El Litoral

Martes, 11 de agosto de 2026 a las 07:10

Conmoción en Corrientes por un presunto femicidio seguido de suicidio

Caso Loan: la defensa de Ramírez y Millapi insistió en que "al niño se lo llevaron"

Robo millonario a una pinturería en Esquina: detuvieron al sospechoso y recuperaron el dinero

Corrientes: un motociclista en grave estado tras impactar contra un cable de acero

Conmemoran en Corrientes el 62° aniversario del fallecimiento de Piragine Niveyro

Paso de la Patria celebra la 61° Fiesta Nacional del Dorado: fechas y actividades

Corrientes: avanzan las obras de desagües pluviales en el barrio San Ignacio

El STJ ordenó reabrir la causa del joven asesinado de un escopetazo en Corrientes

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD