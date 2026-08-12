Las noticias más importantes del 12 de agosto

Tassano: “Los doctores Perna y Macín son parte del equipo del instituto más querido de Corrientes”
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Escáner descubrió millonario cargamento ilegal en un camión en una ruta de Corrientes
El frío llegó para quedarse en Corrientes: hasta cuándo seguirán las temperaturas bajas
Una experta complicó al comisario Maciel y habló del caos en la búsqueda de Loan
Unne y Conicet: descubren cómo vivían los antiguos pobladores del Iberá hace mil años
Juan Pablo Valdés firmó convenios con el CFI para fortalecer a las pymes de Corrientes
Ante el descenso del río Uruguay, comenzaron a recuperar la costanera de Monte Caseros